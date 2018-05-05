Поправки запрещают демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Москва. В России вступили в силу новые правила проведения техосмотра автомобилей. Теперь в машине будут проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки и исправного огнетушителя, пишет Российская Газета.

Также, если раньше можно было установить шипованную резину только на ведущую ось, то теперь - только на все четыре колеса сразу.

Поправки также запрещают демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Кроме того, не допускается наклеивать на фары окрашенные или бесцветные пленки. Запрещено ездить с неисправностью усилителя руля.

В случае обнаружения отклонений от требований, специалист техосмотра обязан выдать водителю диагностическую карту, в которую вносится информация о несоответствиях. Операторы будут нести ответственность за её выдачу.

Если такую машину с неисправностями остановит инспектор, автомобилисту придется заплатить штраф.