У телеведущего Андрея Малахова родился сын

Первенец шоумена появился на свет в одной из клиник Подмосковья.

Москва. Известный телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом. Как пишут Известия.ру, супруга шоумена Наталья Шкулева родила мальчика.

По информации СМИ, ребенок появился на свет в одной из клиник Подмосковья в четверг, 16 ноября, в 23:30 по местному времени. При рождении его вес составил 4,020 кг, а рост - 54 сантиметра.

В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо. Имя новорожденного пока неизвестно, так как Малахов и его супруга решили выбрать его позже. Сначала они хотят узнать и понять характер сына.

Отмечается, что телеведущий уже дал первые комментарии по поводу радостного события. «Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!» - сообщил Малахов.