Российский тяжелоатлет сдвинул с места судно весом в 5 тысяч тонн

Рекорд установил силач с Дальнего Востока Иван Савкин.

Владивосток. Житель Приморья доказал, что человек может в одиночку, не прибегая к техническим средствам, переместить большое судно. Как пишет «Интерфакс», силач из Владивостока Иван Савкин передвинул на три метра сухогруз «Аврора» весом 5 тысяч 86 тонн.

Достижение было зарегистрировано в четверг, 9 ноября, во владивостокском порту Диомид, за акцией наблюдали рабочие предприятия, журналисты и публика. По словам тяжелоатлета, это пока самый большой вес в его спортивной карьере.

Богатырь не намерен останавливаться на достигнутом. В планах Ивана Савкина - отбуксировать плавбазу массой около 8 тысяч тонн.

Добавим, спортсмен имеет титул чемпиона Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.