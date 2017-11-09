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      Российский тяжелоатлет сдвинул с места судно весом в 5 тысяч тонн

      11:49, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:49, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      66
      0
      #спорт\n#экстремальные рекорды\n#Дальний Восток\n#Владивосток\n#корабли
      Фото: pixabay.com
      66
      0

      Рекорд установил силач с Дальнего Востока Иван Савкин.  

      Владивосток. Житель Приморья доказал, что человек может в одиночку, не прибегая к техническим средствам, переместить большое судно. Как пишет «Интерфакс», силач из Владивостока Иван Савкин передвинул на три метра сухогруз «Аврора» весом 5 тысяч 86 тонн. 

      Достижение было зарегистрировано в четверг, 9 ноября, во владивостокском порту Диомид, за акцией наблюдали рабочие предприятия, журналисты и публика. По словам тяжелоатлета, это пока самый большой вес в его спортивной карьере.   

      Богатырь не намерен останавливаться на достигнутом. В планах Ивана Савкина - отбуксировать плавбазу массой около 8 тысяч тонн. 

      Добавим, спортсмен имеет титул чемпиона Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.

      11:49, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      66
      0
      #спорт\n#экстремальные рекорды\n#Дальний Восток\n#Владивосток\n#корабли

       

       

       

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