Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Денге, свирепствующей в Индии

По данным ведомства, опасным вирусом заразились более 30 тысяч человек.

Москва. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об ухудшении эпидемиологической обстановке в Индии. По данным ведомства, в республике наблюдается увеличение числа заболевших лихорадкой Денге и Чикунгунья.

Согласно официальному заявлению ведомства, к концу августа 2017 года число заболевших опасным вирусом достигло 31 тысячи человек. Из них летальных случаев было зарегистрировано 183. Чаще всего Денге и Чикунгунья заражаются в Бангалоре, Калькутте, Мумбаи и Ченнане, а также в столичном округе Дели.

Основным переносчиком вируса являются комары, которые в условиях теплого и дождливого климата страны распространяются с огромной скоростью.

В связи с этим специалисты ведомства настоятельно просят учитывать данную информацию при планировании поездок в Индию. Во время путешествия использовать эффективные репелленты, а также максимально защищать тело от укусов насекомых, дополнительно обработав одежду.