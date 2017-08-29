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      Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Денге, свирепствующей в Индии

      10:00, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:00, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      69
      0
      #путешествия\n#Индия\n#заболевание\n#вирус\n#комары
      Фото: pixabay.com
      69
      0

      По данным ведомства, опасным вирусом заразились более 30 тысяч человек.

      Москва. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об ухудшении эпидемиологической обстановке в Индии. По данным ведомства, в республике наблюдается увеличение числа заболевших лихорадкой Денге и Чикунгунья. 

      Согласно официальному заявлению ведомства, к концу августа 2017 года число заболевших опасным вирусом достигло 31 тысячи человек. Из них летальных случаев было зарегистрировано 183. Чаще всего Денге и Чикунгунья заражаются в Бангалоре, Калькутте, Мумбаи и Ченнане, а также в столичном округе Дели. 

      Основным переносчиком вируса являются комары, которые в условиях теплого и дождливого климата страны распространяются с огромной скоростью. 

      В связи с этим специалисты ведомства настоятельно просят учитывать данную информацию при планировании поездок в Индию. Во время путешествия использовать эффективные репелленты, а также максимально защищать тело от укусов насекомых, дополнительно обработав одежду. 

      10:00, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      69
      0
      #путешествия\n#Индия\n#заболевание\n#вирус\n#комары

       

       

       

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