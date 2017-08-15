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      В сети опубликовали список самых бюджетных туров в «бархатный» сезон

      12:25, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:25, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      123
      0
      #отдых\n#туризм\n#путешествия\n#пляж\n#путешествие
      Фото: pixabay.com
      123
      0

      Рейтинг топ-11 подготовила Ассоциация туристических операторов России.

      Москва. АТОР опубликовала рейтинг самых бюджетных пляжных направлений отдыха на сентябрь. Согласно исследованию, мониторинг проводился касаемо цен тура на двоих на семь дней, включая стоимость перелета. 

      Первое место рейтинга занял Крым, куда путевка по минимальной цене обойдется в 19 359 рублей. На втором месте находится Сочи: стоимость путешествия составит 24 498 рублей. На третьей строчке топа расположилась Анапа, в которую можно поехать за 25 827 рублей. 

      В середине рейтинга находятся Турция, Болгария, Греция, Кипр и Испания. Средняя минимальная цена туров в эти страны составила от 27-ми до 53-х тысяч рублей. 

      Замыкают список самых бюджетных направлений страны, куда путевки обойдутся от 56-ти тысяч рублей и выше. Речь идет о Тунисе и Таиланде. Самым же дорогим направлением среди представленных оказалась Италия, слетать в которую по минимальной цене стоит - 81 998 рублей.

       

      12:25, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      123
      0
      #отдых\n#туризм\n#путешествия\n#пляж\n#путешествие

       

       

       

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