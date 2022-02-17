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В России могут снизить потолок ставки по микрозаймам

10:27, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
В России могут снизить потолок ставки по микрозаймам
10:27, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#Госдума\n#законопроект\n#депутаты\n#кредиты\n#денежные займы
Фото: pixabay.com
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Законопроект об этом рассматривают в Госдуме.

Москва. Максимальную ставку по микрозаймам в России предложили уменьшить в 2 раза. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РБК.

Как рассказали агентству источники в Госдуме, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания еще в ноябре 2021 года. В первоначальном варианте документа говорилось о снижении максимальной ставки до 0,8% в сутки. Сейчас верхняя планка составляет 1%. Однако депутаты решили, что и этот потолок слишком высок, и обсуждают возможность установить ставку в пределах 0,5%.

Кстати, в четвертом квартале 2021 года россияне заняли в микрофинансовых организациях рекордную за последние 2 года сумму в 150,9 млрд рублей.

10:27, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
112
0
#финансы и деньги\n#Госдума\n#законопроект\n#депутаты\n#кредиты\n#денежные займы