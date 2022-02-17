В России могут снизить потолок ставки по микрозаймам

Москва. Максимальную ставку по микрозаймам в России предложили уменьшить в 2 раза. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РБК.

Как рассказали агентству источники в Госдуме, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания еще в ноябре 2021 года. В первоначальном варианте документа говорилось о снижении максимальной ставки до 0,8% в сутки. Сейчас верхняя планка составляет 1%. Однако депутаты решили, что и этот потолок слишком высок, и обсуждают возможность установить ставку в пределах 0,5%.

Кстати, в четвертом квартале 2021 года россияне заняли в микрофинансовых организациях рекордную за последние 2 года сумму в 150,9 млрд рублей.