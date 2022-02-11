Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

Москва. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базовых пунктов до 9,5% годовых. Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба финансового регулятора.

Как отмечается, причиной послужило превышение уровня инфляции выше прогнозных показателей.

«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Также в Банке России не исключили возможность дальнейших шагов по увеличению ключевой ставки. Ближайшее заседание Совета директоров финрегулятора, на котором будет поднят этот вопрос, состоится 18 марта.

Напомним, в декабре Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%. От этого показателя зависят, в частности, процентные ставки по кредитам в коммерческих банках.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2022 году снизится до 5,0–6,0%. К уровню 4%, что является целевым показателем, она может вернуться к середине 2023 года, сообщили в Банке России.