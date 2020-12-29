Государство возьмет под контроль крупные расходы организаций и рядовых россиян

Цель нововведений - сократить теневой сектор экономики и пополнить казну.



Москва. Крупные расходы физических и юридических лиц выведут из «тени» в 2021 году. Какие именно – сообщает Life со ссылкой на ПРАЙМ.

Как рассказал агентству представитель одной их финансовых организаций, с 10 января вступает в силу закон № 115-ФЗ. Он призван усложнить жизнь фирмам, которые ведут двойную бухгалтерию или занимаются «отмыванием» денег. Кроме того, таким способом государство рассчитывает пополнить опустевшую из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть казну.

В частности, вводится контроль над почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи от 100 тыс. рублей, ставками в азартных играх на сумму в 600 тыс. рублей, операциями по договорам лизинга и любыми операциями с наличностью на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Также закон коснется деятельности иностранных фондов и партнерств, а кроме того, сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей. Это могут быть коммерческий наем, ипотека и аренда.

Банки и другие организации, проводящие денежные операции, обяжут информировать о подобных операциях контролирующие органы. Однако автоматические проверки, по мнению эксперта, маловероятны. Как ожидается, Росфинмониторинг будет изучать лишь те случаи, где нарушения законодательства со значительным ущербом для бюджета наиболее вероятны.