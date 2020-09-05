Условия — резкое подорожание, режим ЧС или угроза распространения опасного заболевания.

Москва. Цены на лекарства сможет регулировать правительство России. Как сообщается на сайте Кабинета министров, речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших.



Государство сможет устанавливать предельные цены производителей медицинских изделий и лекарств в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Еще одно правило — ограничивать стоимость можно будет только при росте цен на 30%.



«При таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав», — написано в сообщении.



В случае ЧС или угрозы распространения опасного заболевания правительство примет решение о регулировании в течение 3 дней. Если такой опасности нет, то будет проводиться мониторинг. Он должен подтвердить резкое подорожание лекарств и медицинских изделий.

Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.