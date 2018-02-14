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      Центробанк планирует ограничить ставку по микрокредитам до 1% в день

      15:16, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:16, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      159
      0
      #кредиты\n#процент\n#денежные займы\n#регулирование\n#долги\n#Центробанк\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      159
      0

      При этом «потолок» общих выплат снизят до 1,5 размера взятой суммы.  

      Москва. Микрофинансовым организациям придется уменьшить сборы со своих клиентов. В Центробанке России намерены продолжить снижение максимально допустимых выплат по займам «до получки», сообщают «Известия» со ссылкой на «Ведомости». 

      Отмечается, что сейчас микрофинансовые конторы могут требовать с должника самое большее трехкратный размер займа. В ближайшее время этот «потолок» предлагается поэтапно снизить. 

      Уже в 2018 году предельный размер суммы, которую можно получить с клиента, уменьшат до 2,5 размера взятого им микрозайма. В середине 2019 года - до двойной суммы, а в 2020 году – до полуторной. 

      Кроме того, ставку по займам могут ограничить в пределах 1,5% в день, а к 2019 году - до 1%. 

      Вдобавок ЦБ намерен ввести правило, согласно которому микрозаём на сумму до 10 тысяч рублей граждане смогут брать на срок не более полумесяца, а платеж по нему будет фиксированным. Вместе с процентами, штрафами и пенями он не будет превышать 3000 рублей в дополнение к взятой сумме (имеется в виду 10 тысяч – при меньшем размере ссуды пропорционально уменьшится платеж).   

      Новшества ставят целью избавить рынок от недобросовестных и нежизнеспособных игроков, а также исключить возможность для граждан брать деньги, которые они не в состоянии вернуть. Однако эксперты опасаются, что такие ограничения вернут на рынок «черных» кредиторов.

      15:16, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      159
      0
      #кредиты\n#процент\n#денежные займы\n#регулирование\n#долги\n#Центробанк\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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