Центробанк выпустит в оборот новые памятные монеты в честь Вооруженных сил России

Деньги будут изготовлены в виде серебряного рубля с эмблемой на обороте.

Москва. Центробанк выпустит в оборот новые памятные монеты. Как сообщили в пресс-службе регулятора, деньги будут посвящены Вооруженным силам России.

Выпускать их начнут в пятницу, 1 декабря 2017 года, в виде серебряной монеты номиналом 1 рубль. Всего будет отчеканено 5 тысяч штук.

«На оборотной стороне одной монеты расположена эмблема Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, второй монеты – изображение красноармейца, Спасской башни Московского Кремля и бронеавтомобиля БА-27, третьей монеты – современный пехотинец и боевая машина пехоты «Армата» - говорится в сообщении Банка России.

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