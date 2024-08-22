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Взрыв газа частично разрушил многоквартирный дом в Пермском крае

11:49, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Взрыв газа частично разрушил многоквартирный дом в Пермском крае
11:49, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
176
0
#Пермский край\n#МЧС\n#пожарные\n#эвакуация\n#обрушение\n#пострадавшие\n#взрыв газа
Фото: t.me/mchs_prikamia
176
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Инцидент произошел в Кизеле, одного жителя госпитализировали.

Кизел. Пермский край. Четырехэтажный дом получил повреждения из-за взрыва газовоздушной смеси в Кизеле Пермского края. Пострадал как минимум один жилец, передает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 22 августа. Обрушились перекрытия между 4 и 3 этажами, возгорания не случилось.

Из-под завалов пожарные извлекли мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего было эвакуировано 16 человек. Пострадал, по последним данным, один человек, мужчину госпитализировали. 

UPD: по уточненной информации МЧС, эвакуировано 26 жильцов, в том числе 3 ребенка. Ведется разбор завалов. Время от времени спасатели устраивают минуты тишины, чтобы услышать сигналы от людей, которые могут находиться под обломками.

11:49, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
176
0
#Пермский край\n#МЧС\n#пожарные\n#эвакуация\n#обрушение\n#пострадавшие\n#взрыв газа