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В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя Telegram и WhatsApp*

17:33, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя Telegram и WhatsApp*
17:33, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Россия\n#интернет\n#мессенджер\n#Роскомнадзор\n#кибератака\n#хакеры\n#WhatsApp\n#Telegram
Фото: pxhere.com
66
0

Мессенджеры работали с перебоями примерно 20 минут.

Москва. Причину отказа в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* выяснили в Роскомнадзоре. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сбои были вызваны DDoS-атакой на российских операторов связи, передает «Рен ТВ».

21 августа во второй половине дня телеграм у многих пользователей из России отключился полностью примерно на 20 минут. Несанкционированное вмешательство повлияло также на работу ряда других сервисов. В итоге атака была отражена, работа мессенджеров и сервисов восстановлена. Кто стоит за атакой, выясняется.

На сбои в работе Telegram российские пользователи жаловались также 19 августа.

* принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta.

17:33, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Россия\n#интернет\n#мессенджер\n#Роскомнадзор\n#кибератака\n#хакеры\n#WhatsApp\n#Telegram