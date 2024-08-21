В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя Telegram и WhatsApp*

Москва. Причину отказа в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* выяснили в Роскомнадзоре. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сбои были вызваны DDoS-атакой на российских операторов связи, передает «Рен ТВ».

21 августа во второй половине дня телеграм у многих пользователей из России отключился полностью примерно на 20 минут. Несанкционированное вмешательство повлияло также на работу ряда других сервисов. В итоге атака была отражена, работа мессенджеров и сервисов восстановлена. Кто стоит за атакой, выясняется.

На сбои в работе Telegram российские пользователи жаловались также 19 августа.

* принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta.