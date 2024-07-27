В Волгоградской области упал военный самолет Су-34

Серафимович. Волгоградская область. При выполнении учебно-тренировочного полета в Волгоградской области протерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Как сообщили в Минобороны, экипаж успел катапультироваться, пишет Лента.ру.

В ведомстве добавили, что угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности, боекомплекта на борту не было. Разрушений на земле нет.

По предварительной версии, причиной крушения могла быть техническая неисправность. На месте падения работает комиссия ВКС России.

По словам очевидцев, самолет рухнул около 14 часов в Серафимовичском районе близ хутора Бобры-2, после этого произошел пожар.

Напомним, другой Су-34 ВКС России разбился в июне в горах Северной Осетии, экипаж погиб.