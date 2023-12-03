На Ставрополье охотники убили леопарда, напавшего на своего хозяина

Ставрополь. Ставропольский край. В Ставропольском крае удалось найти леопарда, который напал на своего хозяина и сбежал. Животное было застрелено охотниками. Об этом сообщают «Известия».

Леопарда содержал житель станицы Незлобной. 3 дня кот напал на хозяина, нанеся ему раны головы. Человека госпитализировали, а животное забралось на дерево, что растёт на соседнем участке.

Когда на место прибыли полицейские, леопард спустился и по нему был открыт огонь из табельного оружия. Хищник испугался и убежал в лес. Позже его нашли охотники.

«Охотники застрелили. <...> Вокруг люди живут, а люди — дороже всего. Я сказал им, если получится живым взять, хорошо, если угроза жизни будет, значит, как получится, что же тут поделать, уже выхода нет», — сообщил хозяин леопарда «Известиям».