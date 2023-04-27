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Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке

17:30, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке
17:30, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Кировская область\n#МЧС\n#происшествие\n#губернатор\n#газ\n#экология\n#опасность\n#загрязнения
Фото: pxhere.com
27
0

В МЧС заявили об отсутствии угрозы жителям.

Кирово-Чепецк. Кировская область. Запах газа встревожил жителей Кирово-Чепецка Кировской области. Предполагается, что в городе произошел выброс хлора, написал глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале. 

Как сообщил губернатор, о ситуации ему доложили мэр Кирово-Чепецка и руководитель Главного управления МЧС по области. По их данным, резкий запах горожане почувствовали утром 27 апреля в районе автозаправочной станции. Специалисты ведут замеры концентрации вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, превышения норм не отмечено. 

«МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке в эти минуты проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины», — добавил Александр Соколов.

28 апреля состоится заседание региональной комиссии по ЧС, на которое приглашены представители экстренных служб, а также директора предприятий.

17:30, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Кировская область\n#МЧС\n#происшествие\n#губернатор\n#газ\n#экология\n#опасность\n#загрязнения