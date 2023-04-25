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Пилот санавиации погиб при крушении вертолета в Волгоградской области

12:13, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пилот санавиации погиб при крушении вертолета в Волгоградской области
12:13, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Волгоград\n#авиация\n#медицина\n#вертолет\n#гибель человека\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
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Летчик успел сообщить о заходе на посадку, однако приземлиться не смог.

Волгоград. Волгоградская область. Вертолет санавиации разбился в Волгоградской области. В результате крушения погиб летчик, сообщает «Рен ТВ».

Авиакатастрофа произошла поздно вечером 24 апреля. Вертолет «Ансат» вылетел из областного кардиоцентра на площадку «Аэросоюз Волгоград». Приблизившись к конечной точке маршрута, пилот сообщил о заходе на посадку. Однако ожидаемого приземления не произошло. 

Начались поиски машины. Вскоре по предполагаемому маршруту вертолета с воздуха были замечены обломки техники и следы пожара. Как выяснилось, «Ансат» не долетел до вертолетной площадки 5 км. В кабине нашли тело погибшего летчика. Больше на борту никого не было.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека»). Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

12:13, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Волгоград\n#авиация\n#медицина\n#вертолет\n#гибель человека\n#авиакатастрофа