Пилот санавиации погиб при крушении вертолета в Волгоградской области

Волгоград. Волгоградская область. Вертолет санавиации разбился в Волгоградской области. В результате крушения погиб летчик, сообщает «Рен ТВ».

Авиакатастрофа произошла поздно вечером 24 апреля. Вертолет «Ансат» вылетел из областного кардиоцентра на площадку «Аэросоюз Волгоград». Приблизившись к конечной точке маршрута, пилот сообщил о заходе на посадку. Однако ожидаемого приземления не произошло.

Начались поиски машины. Вскоре по предполагаемому маршруту вертолета с воздуха были замечены обломки техники и следы пожара. Как выяснилось, «Ансат» не долетел до вертолетной площадки 5 км. В кабине нашли тело погибшего летчика. Больше на борту никого не было.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека»). Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.