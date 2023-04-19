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ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на энергообъекте в Керчи

13:28, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на энергообъекте в Керчи
13:28, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#ФСБ\n#СВО\n#диверсанты\n#взрывчатка\n#энергетика\n#задержание\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
63
0

Действия подозреваемого могли курировать из Киева.

Керчь. Крым. Подозреваемого в подготовке взрыва на объекте энергетики задержали в Крыму. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

По данным ФСБ, диверсию планировал осуществить гражданин России и Украины 1971 года рождения. По месту его жительства изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, через которые он переписывался с представителем спецслужб соседнего государства.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мужчину взяли под стражу.

Сообщается, что задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

13:28, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#ФСБ\n#СВО\n#диверсанты\n#взрывчатка\n#энергетика\n#задержание\n#спецоперация