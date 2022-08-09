В сеть выложили базу данных абонентов Tele2

Москва. Данные 7,5 млн участников программы лояльности Tele2 появились в свободном доступе в Интернете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Утечки информации».

Предположительно файл выложил тот же источник, который ранее рассекретил базы данных пользователей «Почты России», образовательного портала GeekBrains, службы доставки Delivery Club, сервиса покупки билетов tutu.ru и ряда других компаний.

Всего в сеть «утекло» около 7,5 млн строк, содержащих ФИО (зачастую только имя), пол абонента, номер его телефона и адрес электронной почты. Данные были собраны за период с 5 сентября 2017 года по 27 июня 2022 года.

В связи с обнародованием секретной информации Tele2 проводит служебное расследование. В компании предварительно заявили, что ее внутренние сети защищены надежно, более вероятным там считают взлом хакерами компьютеров IT-партнера.

Также в администрации сотового оператора подчеркнули, что утечка не опасна для пользователей с точки зрения доступа к их банковским счетам. Отмечается и то, что практически все выложенные сведения содержатся в других базах данных, попавших в свободный доступ ранее.