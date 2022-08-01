На Сахалине выбросило на берег судно с рыбаками

Новиково. Сахалинская область. Кораблекрушение произошло на юге Сахалина. Сильный шторм выбросил на мель малый рыболовный сейнер в Анивском заливе, неподалеку от села Новиково в Корсаковском районе, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в администрации района, никто из членов экипажа не пострадал. Также удалось избежать разлива топлива. Тем не менее вокруг судна выставили ограждающие боны.

Владелец решил не снимать сейнер с мели, а распилить его и вывезти с берега по частям. На месте крушения дежурят члены экипажа.