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На Сахалине выбросило на берег судно с рыбаками

10:59, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
На Сахалине выбросило на берег судно с рыбаками
10:59, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
66
0
#Сахалин\n#море\n#корабли\n#шторм\n#кораблекрушение
Фото: t.me/moykorsakov
66
0

Сейнер решено распилить на части.

Новиково. Сахалинская область. Кораблекрушение произошло на юге Сахалина. Сильный шторм выбросил на мель малый рыболовный сейнер в Анивском заливе, неподалеку от села Новиково в Корсаковском районе, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в администрации района, никто из членов экипажа не пострадал. Также удалось избежать разлива топлива. Тем не менее вокруг судна выставили ограждающие боны.

Владелец решил не снимать сейнер с мели, а распилить его и вывезти с берега по частям. На месте крушения дежурят члены экипажа.

10:59, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
66
0
#Сахалин\n#море\n#корабли\n#шторм\n#кораблекрушение