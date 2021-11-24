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В Перми осудили пенсионера, едва не убившего двоих промышленных альпинистов

11:12, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Перми осудили пенсионера, едва не убившего двоих промышленных альпинистов
11:12, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
51
0
#Пермь\n#пенсионеры\n#строительство\n#ремонт\n#альпинизм\n#приговор суда\n#Прокуратура\n#покушение
Фото: pixabay.com
51
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Обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели.

Пермь. Пермский край. Один из районных судов Перми вынес приговор 72-летнему пенсионеру. Мужчина признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Инцидент произошел в 2019 году. Двое сотрудников строительной фирмы ремонтировали с использованием альпинистского страховочного снаряжения фасад жилой многоэтажки. Осужденный потребовал, чтобы они прекратили работы возле его балкона. Те отказались.

Тогда пенсионер поднялся на крышу и перерезал веревку, на которой висел один из промышленных альпинистов. Также он произвел надрез на страховочном тросе другого высотника. Рабочие между тем находились на уровне 8-9 этажей дома.

К счастью, одного из альпинистов спас страховочный трос: он затормозил его падение у самой земли. Другой рабочий успел подняться на крышу по основной веревке.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным. По части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство) пенсионера приговорили к 6 годам колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.

11:12, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
51
0
#Пермь\n#пенсионеры\n#строительство\n#ремонт\n#альпинизм\n#приговор суда\n#Прокуратура\n#покушение
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