В Перми осудили пенсионера, едва не убившего двоих промышленных альпинистов

Обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели.



Пермь. Пермский край. Один из районных судов Перми вынес приговор 72-летнему пенсионеру. Мужчина признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Инцидент произошел в 2019 году. Двое сотрудников строительной фирмы ремонтировали с использованием альпинистского страховочного снаряжения фасад жилой многоэтажки. Осужденный потребовал, чтобы они прекратили работы возле его балкона. Те отказались.

Тогда пенсионер поднялся на крышу и перерезал веревку, на которой висел один из промышленных альпинистов. Также он произвел надрез на страховочном тросе другого высотника. Рабочие между тем находились на уровне 8-9 этажей дома.

К счастью, одного из альпинистов спас страховочный трос: он затормозил его падение у самой земли. Другой рабочий успел подняться на крышу по основной веревке.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным. По части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство) пенсионера приговорили к 6 годам колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.