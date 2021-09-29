На Урале солдат-срочник погиб от удара током

Предположительно, он заблудился в лесу.

Екатеринбург. Свердловская область. Пропавшего на Урале солдата-срочника нашли погибшим. Об этом пишут «Известия».

Сообщения о пропавшем военнослужащем появились в понедельник, 27 сентября. Изначально считалось, что молодой человек совершил побег. Военные из части, где он проходил службу, начали поиски.

Позже было установлено, что молодой человек во время учений отпросился в палатку. После этого его никто не видел. При себе у срочника было оружие, которое нашли в 10 км от места дислокации части. Оно было без боеприпасов.

Во вторник, 28 сентября, его нашли погибшим. Молодого человека убило током. Источник «Известий» предположил, что солдат заблудился в лесу, залез на опору ЛЭП, чтобы оглядеться, и получил смертельный разряд током.

Родственница молодого человека так же предполагает, что он мог попросту потеряться в тайге. Речи о том, чтобы погибший уклонялся от службы в армии, не шло.