Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

На Урале солдат-срочник погиб от удара током

10:28, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
На Урале солдат-срочник погиб от удара током
10:28, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
269
0
#Урал\n#армия\n#Екатеринбург
Фото: Минобороны России
269
0

Предположительно, он заблудился в лесу.

Екатеринбург. Свердловская область. Пропавшего на Урале солдата-срочника нашли погибшим. Об этом пишут «Известия»

Сообщения о пропавшем военнослужащем появились в понедельник, 27 сентября. Изначально считалось, что молодой человек совершил побег. Военные из части, где он проходил службу, начали поиски. 

Позже было установлено, что молодой человек во время учений отпросился в палатку. После этого его никто не видел. При себе у срочника было оружие, которое нашли в 10 км от места дислокации части. Оно было без боеприпасов. 

Во вторник, 28 сентября, его нашли погибшим. Молодого человека убило током. Источник «Известий» предположил, что солдат заблудился в лесу, залез на опору ЛЭП, чтобы оглядеться, и получил смертельный разряд током. 

Родственница молодого человека так же предполагает, что он мог попросту потеряться в тайге. Речи о том, чтобы погибший уклонялся от службы в армии, не шло. 

10:28, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
269
0
#Урал\n#армия\n#Екатеринбург
?>