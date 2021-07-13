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В Геленджике при взрыве в гостинице погиб человек

12:04, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
В Геленджике при взрыве в гостинице погиб человек
12:04, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
1038
0
#Краснодарский край\n#взрыв\n#МЧС\n#Следственный комитет\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#Геленджик
Фото: 23.mchs.gov.ru
1038
0

В Следственном комитете сообщили также о 5 пострадавших.

Геленджик. Краснодарский край. Один человек погиб и 5 пострадали при происшествии в Геленджике. Как рассказали в пресс-службе Управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в одной из гостиниц города взорвалась газовоздушная смесь.

Хлопок прозвучал утром 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской. В результате погиб молодой человек, находившийся на улице неподалеку. Пострадали еще 5 человек, в том числе 14-летняя девочка. С травмами их отправили в больницы.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. На место взрыва направлены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе МЧС по региону добавили, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 50 человек. При разборе завалов был обнаружен и спасен пострадавший, его доставили в медучреждение. В ликвидации последствий взрыва участвовали 54 человека и 30 единиц техники.

12:04, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
1038
0
#Краснодарский край\n#взрыв\n#МЧС\n#Следственный комитет\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#Геленджик