В Геленджике при взрыве в гостинице погиб человек

В Следственном комитете сообщили также о 5 пострадавших.



Геленджик. Краснодарский край. Один человек погиб и 5 пострадали при происшествии в Геленджике. Как рассказали в пресс-службе Управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в одной из гостиниц города взорвалась газовоздушная смесь.

Хлопок прозвучал утром 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской. В результате погиб молодой человек, находившийся на улице неподалеку. Пострадали еще 5 человек, в том числе 14-летняя девочка. С травмами их отправили в больницы.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. На место взрыва направлены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе МЧС по региону добавили, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 50 человек. При разборе завалов был обнаружен и спасен пострадавший, его доставили в медучреждение. В ликвидации последствий взрыва участвовали 54 человека и 30 единиц техники.