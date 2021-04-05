В Кисловодске предотвратили теракт против сотрудников правоохранительных органов

У задержанного нашли компоненты взрывчатки, инструкции по ее изготовлению и экстремистскую литературу.



Кисловодск. Ставропольский край. Атаку на сотрудников правоохранительных органов готовил уголовник-рецидивист из Кисловодска. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, «заказ» на преступление поступил от зарубежных террористов.

Злоумышленника выследили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. По версии следствия, теракт собирался осуществить ранее судимый за общеуголовные преступления 24-летний россиянин. Он планировал привести в действие самодельные взрывные устройства, компоненты и инструкции по изготовлению которых нашли у него дома. Также рецидивист изучал экстремистскую литературу.

Выяснилось, что нападение он готовил в интересах сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Троих граждан России, с которыми он выходил на связь, задержали в тот же день в Кисловодске. Их подозревают в причастности к созданию канала финансирования боевиков в Сирии.