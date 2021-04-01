Выходец из Средней Азии собирался взорвать объект ТЭК в Тверской области

Готовивший атаку радикал оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.



Тверь. Тверская область. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Сообщается, что взрыв готовил гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона по указанию главарей «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Мужчина оборудовал дома лабораторию для синтеза взрывчатых веществ, приобрел необходимые для этого компоненты и средства поражения.

При задержании радикал оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданские лица во время спецоперации не пострадали.

В доме неудавшегося террориста нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления составляющие.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, в начале марта в Калининградской области задержали местного жителя, также готовившего теракт на энергообъекте.