О возможности своего похищения агентами ФБР заявил бизнесмен Пригожин

США обвинили его во вмешательстве в выборы президента и назначили награду за помощь в задержании.



Санкт-Петербург. ФБР призвало похитить и вывезти в США ресторатора Евгения Пригожина, назначив за помощь в данной операции денежную премию. Жалобу на это предприниматель направил в Следственный комитет России, пишет РБК.

Как отмечает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд», объявление Федеральным бюро расследований награды за информацию, которая поможет в его розыске, можно приравнять к организации попытки похищения человека.

По мнению Пригожина, директор ФБР Кристофер Рэй согласовал свои действия с президентом США Джо Байденом, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром юстиции США Мерриком Гарландом. В связи с этим ресторатор просит следователей возбудить против указанных выше американских политиков уголовное дело по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению»), пункт «а» части 3 статьи 126 («Похищение человека, организованное преступной группой»), пункт «в» части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми»).

Напомним, в США Пригожина в числе 13 других россиян считают причастным к вмешательству в выборы президента США в 2016 году. ФБР предложило вознаграждение в размере до 250 тыс. долларов за сведения, которые помогут задержать предпринимателя. Также в отношении ресторатора действуют санкции США.

Сам Пригожин считает себя невиновным, а преследования со стороны американских властей - политически мотивированными.