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17 рыбаков пропали без вести после затопления судна в Баренцевом море

10:11, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
17 рыбаков пропали без вести после затопления судна в Баренцевом море
10:11, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#происшествие\n#Архангельск\n#МЧС\n#корабли\n#кораблекрушение
Фото: pixabay.com
444
0

Кораблекрушение произошло возле острова Новая Земля.

Архангельск. Архангельская область. В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». Как пишет со ссылкой на пресс-службу МЧС России «Интерфакс», причиной инцидента стало обледенение.
Кораблекрушение произошло в районе острова Новая Земля Архангельской области, где команда судна вела рыболовный промысел.
Всего на борту «Онеги» находилось 19 человек. Спасти удалось двоих, поиски остальных ведутся экипажем судна «Войково».
К месту крушения взяли курс еще 3 судна. Они должны прибыть на помощь рыбакам в течение 3-6 часов.
10:11, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
444
0
#происшествие\n#Архангельск\n#МЧС\n#корабли\n#кораблекрушение