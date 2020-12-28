17 рыбаков пропали без вести после затопления судна в Баренцевом море

Кораблекрушение произошло возле острова Новая Земля.



Архангельск. Архангельская область. В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». Как пишет со ссылкой на пресс-службу МЧС России «Интерфакс» , причиной инцидента стало обледенение.

Кораблекрушение произошло в районе острова Новая Земля Архангельской области, где команда судна вела рыболовный промысел.

Всего на борту «Онеги» находилось 19 человек. Спасти удалось двоих, поиски остальных ведутся экипажем судна «Войково».

К месту крушения взяли курс еще 3 судна. Они должны прибыть на помощь рыбакам в течение 3-6 часов.