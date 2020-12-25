Жительница Иркутской области собирала деньги на похороны живого сына

В полицию обратилась ее знакомая, увидевшая объявление в соцсетях.



Ангарск. Иркутская область. Сбор денег на похороны 7-летнего сына организовала в соцсетях жительница Ангарска. Теперь ей грозит наказание за мошенничество, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

Объявление с просьбой помочь увидела в интернете знакомая женщины. Она отправила посильную сумму, но затем узнала, что на самом деле ребенок жив и здоров. Тогда она обратилась в полицию.

Выяснилось, что на самом деле 7-летнего мальчика изъяли из семьи органы опеки. Его мать состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).