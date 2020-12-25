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Жительница Иркутской области собирала деньги на похороны живого сына

12:11, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Жительница Иркутской области собирала деньги на похороны живого сына
12:11, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#мошенничество\n#дети\n#похороны\n#полиция\n#социальные сети\n#МВД по Иркутской области
Фото: pixabay.com
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В полицию обратилась ее знакомая, увидевшая объявление в соцсетях.

Ангарск. Иркутская область. Сбор денег на похороны 7-летнего сына организовала в соцсетях жительница Ангарска. Теперь ей грозит наказание за мошенничество, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.
Объявление с просьбой помочь увидела в интернете знакомая женщины. Она отправила посильную сумму, но затем узнала, что на самом деле ребенок жив и здоров. Тогда она обратилась в полицию.
Выяснилось, что на самом деле 7-летнего мальчика изъяли из семьи органы опеки. Его мать состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
12:11, 25 декабря, 2020
Евгений Кандаков
195
0
#мошенничество\n#дети\n#похороны\n#полиция\n#социальные сети\n#МВД по Иркутской области