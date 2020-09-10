Сибирский Робин Гуд: житель Забайкалья раздал бедным почти 800 тыс похищенных рублей

Себе мужчина оставил 57 тыс. рублей и 3 ноутбука.



Приаргунск. Забайкальский край. В Забайкалье полиция задержала молодого человека, ограбившего магазин. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, похищенными деньгами он распорядился неожиданным образом.

По версии правоохранительных органов, 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района ночью проник в помещение магазина на втором этаже торгового центра в поселке Приаргунск. Оттуда он вынес три ноутбука и сейф с 800 тыс. рублей.

Вскоре злоумышленник был задержан. В полиции он признался в совершении кражи, но в доме у предполагаемого вора нашли только 57 тыс. рублей. Мужчина заявил, что остальные деньги он раздал нищим, просившим милостыню, еще часть положил в ящики для пожертвований. Информация проверяется.

«Робин Гуда» поместили под стражу, возбуждено уголовное дело. В полиции отметили, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.