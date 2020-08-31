250 сотрудников горящего хлебомакаронного комбината эвакуировали в Екатеринбурге

В здании обрушилась кровля на площади в 100 кв. метров.



Екатеринбург. Свердловская область. Крупный пожар вспыхнул на хлебомакаронном комбинате в Екатеринбурге. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь охватил 800 кв. метров.

О возгорании стало известно в 08:57 по местному времени. До прибытия пожарных из здания вывели 250 человек, информации о пострадавших нет. Из-за высокой температуры в одном из цехов частично обрушилась кровля на площади 100 кв. метров.

На месте пожара развернут штаб. Огонь тушат 83 специалиста с 18 единицами техники. Внутри горящего здания работает 6 звеньев газодымозащитной службы. Для мониторинга ситуации используется беспилотник. С помощью специнструмента пожарные производят вскрытие конструкций кровли.