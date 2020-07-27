В Чите проверят видео с подростком, прикурившим в храме от свечи

В поступке молодого человека усмотрели желание оскорбить чувства верующих.



Чита. Забайкальский край. По факту распространения в соцсетях видео с прикуривающим от свечи подростком в Чите будет проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Отмечается, что скандальное видео было размещено в интернете 27 июля. На кадрах подросток, находясь в православной церкви, прикуривает сигарету от горящей свечи. Доследственную проверку проведут по признакам преступления, предусмотренного статьей 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Совместно с полицией следователи намерены установить автора видео, а также заснятого на нем подростка. Предполагается, в частности, узнать мотивы совершенного ими поступка.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Добавим, по данным РенТВ, инцидент мог произойти в кафедральном соборе Казанской Божьей Матери в Чите. Автор видео заявил, что снял его ради увеличения числа своих подписчиков.