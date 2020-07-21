Больше 60 домов остаются подтопленными в Нижних Сергах Свердловской области

Вода разрушила несколько мостов и три жилых здания.



Нижние Серги. Свердловская область. В результате сильных ливней две реки - Серебрянка и Сторожевая - вышли из берегов и подтопили Нижние Серги Свердловской области. По данным на 20 июля в зоне паводка находились порядка 200 домов и несколько административных зданий, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На утро 21 июля уровень воды понизился, подтопленными оставались 63 дома, в которых проживает 189 горожан. Накануне спасатели эвакуировали 7 человек. Остальные покинули свои жилища самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

В пункт временного размещения заселились 5 человек, в том числе 3 детей. Остальные жители нашли временный приют у родственников.

Потоками повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных и 1 автомобильный мост, а также 3 дома.

Кроме того, по данным «Интерфакса», вода пришла в здание заводоуправления предприятия «НЛМК-Урал», в прокатном цехе приостановлено производство.

К ликвидации последствий паводка привлечены 390 человек, 19 плавсредств и 59 единиц техники (МЧС, полиция, Росгвардия, энергетики, коммунальные службы). В городе проводятся аварийно-восстановительные работы.