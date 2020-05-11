Десять человек погибли при пожаре подмосковном хосписе

Предварительной причиной смертей называется отравление угарным газом.

Красногорск. Московская область. Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до десяти человек. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщилось о девяти жертвах пожара. Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по информации источника «Интерфакса», стало отравление угарным газом. На месте возгорания работают следователи и криминалисты.

Пожар в пансионате для пожилых людей, который используется как хоспис, произошёл в ночь на 11 мая. Всего в здании находились 37 человек, 20 из них смогли выбраться самостоятельно. Внутри оставались лежачие пациенты. Пожар на данный момент ликвидирован.