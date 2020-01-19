Полицейским во Внуково пришлось везти пьяного чиновника в отдел на тележке

Мужчина притворялся, что у него отказали ноги.

Внуково. Московская область. Полицейские во Внуково задержали замруководителя одного из региональных управлений Ростехнадзора. Как пишет Лента, он был пьян.

Вместе с мужчиной задержали его непосредственного начальника, тоже «принявшего на грудь». Однако он оказался гораздо спокойнее своего подчиненного, который притворился, что у него отказали ноги и начал громко выть.

Инцидент произошел еще в конце декабря 2019 года. Чтобы доставить чиновника в отдел, полицейским пришлось погрузить его на тележку. После того как запись инцидента появилась в соцсетях, в отношении сотрудников МВД началась проверка, по итогам которой нарушений в их действиях найдено не было.