На Чукотке после схода огромной лавины ищут пропавшего сноубордиста

Молодой человек сообщил по телефону о том, что собирается совершить спуск по склону, и перестал выходить на связь.

Эгвекинот. Чукотский автономный округ. Вторые сутки жители поселка городского типа Эгвекинот на Чукотке ведут поиски сноубордиста, спустившегося по склону сопки в районе прохождения лавины. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте администрации муниципалитета.

Лавина сошла 22 декабря в районе 15 километра трассы Эгвекинот-Мыс Шмидта. По оценке эксперта местной метеослужбы, она была крупнейшей за последние 35 лет. Незадолго до происшествия в том месте находился молодой человек, увлекающийся спуском на сноуборде со склонов сопок. Он позвонил по телефону знакомым, сказав, что собирается скатиться, после чего перестал выходить на связь.

О местонахождении экстремала до сих пор ничего неизвестно. Высота снежного покрова в районе ЧП местами превышает 10 метров. На поиски пропавшего молодого человека автобусами и вездеходами направлена группа добровольцев.

На месте схода лавины сейчас холодно, мороз достигает 30 градусов с ветром, что в сочетании с глубиной снежного покрова и обширностью района поисков осложняет спасательную операцию, отмечается в паблике муниципалитета.