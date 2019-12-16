Экипаж самолета Минводы-Новосибирск обездвижил дебошира скотчем

После приземления буйного пассажира сдали в полицию.

Толмачево. Новосибирская область. Пилоты и стюарды авиарейса сообщением Новосибирск - Минеральные Воды вступили в борьбу с неадекватным пассажиром, нарушавшим общественный порядок. Хулигана в итоге «приклеили» к креслу липкой лентой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

По словам свидетелей, мужчина явился на рейс с явными признаками опьянения. Он нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров, агрессивно реагировал на замечания и пытался пройти в кабину пилотов. В связи с этим экипаж был вынужден зафиксировать мужчину в кресле подручными средствами, а именно - скотчем.

После приземления в новосибирском аэропорту Толмачево нарушителя спокойствия сдали полицейским. Тот продолжал вести себя буйно и употреблять ненормативную лексику - теперь уже в адрес стражей порядка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).