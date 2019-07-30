  • $ 63.52 ↑
  • € 70.64 ↑

Фанат певицы Земфиры разбил ее Mercedes

16:45, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Фанат певицы Земфиры разбил ее Mercedes
16:45, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
133
0
#Москва\n#Земфира\n#фанаты\n#секты\n#автомобиль
Фото: rusvesna.su
133
0

Мужчина оказался членом организации «Свидетели Иеговы».

Москва. Российская певица Земфира прокомментировала инцидент с фанатом, который разбил её автомобиль в Москве. Как передаёт «Росбалт», сама артистка находится в Париже. 

По словам Земфиры, она знает агрессивного поклонника. Она рассказала, что впервые встретила его зимой около своего дома. Мужчина пытался с ней поговорить, а на желание певицы завершить разговор отреагировал агрессивно — стал громко кричать. Мужчина также рассказал, что родители привели его в запрещенную на территории России экстремистскую организацию «Свидетели Иеговы». Спустя 15 минут подошедшая к подъезду соседка помогла Земфире избавиться от настойчивого поклонника.

Ранее сообщалось, что фанат Земфиры разбил стёкла её автомобиля Mercedes на Фрунзенской набережной. Мужчину задержали, взяв подписку о невыезде и надлежащем поведении. Оказалось, что молодой человек из Подмосковья работает грузчиком.

16:45, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
133
0
#Москва\n#Земфира\n#фанаты\n#секты\n#автомобиль

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
6173

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3506
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и три пострадали в аварии на трассе «Ижевск-Воткинск»

3152
13:45, 24 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3147
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

2860
11:00, 27 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6422

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1796
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1128
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1081
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

998
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1439

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1410
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1196
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1088
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

919
16:28, 25 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019