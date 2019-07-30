Фанат певицы Земфиры разбил ее Mercedes

Мужчина оказался членом организации «Свидетели Иеговы».

Москва. Российская певица Земфира прокомментировала инцидент с фанатом, который разбил её автомобиль в Москве. Как передаёт «Росбалт», сама артистка находится в Париже.

По словам Земфиры, она знает агрессивного поклонника. Она рассказала, что впервые встретила его зимой около своего дома. Мужчина пытался с ней поговорить, а на желание певицы завершить разговор отреагировал агрессивно — стал громко кричать. Мужчина также рассказал, что родители привели его в запрещенную на территории России экстремистскую организацию «Свидетели Иеговы». Спустя 15 минут подошедшая к подъезду соседка помогла Земфире избавиться от настойчивого поклонника.

Ранее сообщалось, что фанат Земфиры разбил стёкла её автомобиля Mercedes на Фрунзенской набережной. Мужчину задержали, взяв подписку о невыезде и надлежащем поведении. Оказалось, что молодой человек из Подмосковья работает грузчиком.