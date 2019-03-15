Выбросившего из окна кота жителя Урала приговорили к году в колонии строгого режима

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными.

Лесной. Свердловская область. Жителя Урала, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к реальному сроку. Мужчина проведет год в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

Злоумышленник, выпив алкоголь, решил сбросить «британца» из окна, несмтря на возражения хозяйки. В итоге животное получило множество ссадин, переломов.

В суде овиняемый свою вину признал. Отягчающим обстоятелсьтвом послужил рецидив. Мужчину взяли под стражу в зале суда.