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Выбросившего из окна кота жителя Урала приговорили к году в колонии строгого режима

19:00, 15 марта, 2019
Анна Торхова
19:00, 15 марта, 2019
Анна Торхова
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#Урал\n#кот\n#колония\n#Свердловская область
Фото: pixabay.com
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Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными.

Лесной. Свердловская область. Жителя Урала, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к реальному сроку. Мужчина проведет год в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

Злоумышленник, выпив алкоголь, решил сбросить «британца» из окна, несмтря на возражения хозяйки. В итоге животное получило множество ссадин, переломов.

В суде овиняемый свою вину признал. Отягчающим обстоятелсьтвом послужил рецидив. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

19:00, 15 марта, 2019
Анна Торхова
142
0
#Урал\n#кот\n#колония\n#Свердловская область

 

 

 


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