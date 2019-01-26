В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Гендиректора «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Руслана Цуканова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

Москва. Басманный суд Москвы санкционировал арест одного из ключевых свидетелей по делу бывшего главы Кировской области Никиты Белых. Как сообщает «Интерфакс», гендиректора «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Руслана Цуканова подозревают в мошенничестве. Он проведет под стражей до 20 марта.

Вместе с предпринимателем под стражу отправлены директор ООО «Топлевный резерв» Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов. Им инкриминируется два эпизода совершения преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Напомним, что 1 февраля 2018 года Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера.