Марина Чекунова при посещении больницы в городе Струнино посоветовала врачам «помыть полы» и «повесить занавески».

Струнино. Владимирскаяы область. Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления. Как пишет Ура.ру, временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова при посещении больницы в городе Струнино посоветовала врачам «помыть полы» и «повесить занавески».

Так оригинально чиновница ответила на просьбы персонала помочь с оснащением компьютерами и организацией транспортного обслуживания.

Стоит отметить, что 7 июня 2018 года жители Струнина на «Прямой линии» с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе. Как пишет ТАСС, глава государства поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники до 31 декабря 2018 года. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав РФ перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.

После скандального высказывания чиновницы появились сообщения о том, что депутаты законодательного собрания Владимирской области могут не согласовать её кандидатуру на должность первого замглавы региона. Кроме того, женщине предложили самой взяться за швабру.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения», — цитирует Чекунову ТАСС. Отмечается, что именно она стала инициатором акции.