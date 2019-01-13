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Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

10:41, 13 января, 2019
Ксения Чернова
10:41, 13 января, 2019
Ксения Чернова
532
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#медицина\n#власть и чиновники\n#скандал\n#Владимирская область
Фото: gubernator33.ru
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Марина Чекунова  при посещении больницы в городе Струнино посоветовала врачам «помыть полы» и «повесить занавески».

Струнино. Владимирскаяы область. Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления. Как пишет Ура.ру, временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова  при посещении больницы в городе Струнино посоветовала врачам «помыть полы» и «повесить занавески».

Так оригинально чиновница ответила на просьбы персонала помочь с оснащением компьютерами и организацией транспортного обслуживания.

Стоит отметить, что 7 июня 2018 года жители Струнина на «Прямой линии» с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе. Как пишет ТАСС, глава государства поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники до 31 декабря 2018 года. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав РФ перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.

После скандального высказывания чиновницы появились сообщения о том, что депутаты законодательного собрания Владимирской области могут не согласовать её кандидатуру на должность первого замглавы региона. Кроме того, женщине предложили самой взяться за швабру.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения», — цитирует Чекунову ТАСС. Отмечается, что именно она стала инициатором акции.

10:41, 13 января, 2019
Ксения Чернова
532
0
#медицина\n#власть и чиновники\n#скандал\n#Владимирская область

 

 

 


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