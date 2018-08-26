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В Курской области ребенок погиб от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны

20:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
20:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
438
0
#дети\n#оружие\n#Великая Отечественная Война\n#Курск\n#реанимация
Фото: torange.biz
438
0

Ещё двое мальчиков попали в больницу.

Железногорск. Курская область. В Железногорске 9-летний мальчик погиб от взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Курской области.

Четверо ребят нашли в зарослях кустарника артиллерийский снаряд. Мальчики решили перенести орудие в другое место. В результате неосторожного обращения снаряд взорвался.

Один из ребят, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении больницы. Ещё один ребенок получил сложный перелом ноги, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий мальчик получил мелкие ранения, его отпустили домой.

Один из ребят за несколько минут до взрыва отошел в сторону и не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности) и статье 222 УК России («Незаконный оборот боеприпасов»).

20:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
438
0
#дети\n#оружие\n#Великая Отечественная Война\n#Курск\n#реанимация

 

 

 


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