Женщину обвинили в убийстве.

Краснокамск. Пермский край. В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери. Как пишет «Интерфакс», женщину обвинили в убийстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью»).

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии и вызвала медиков. Врачи констатировали смерть. Местные СМИ писали, что 14-летнюю девочку плохо кормили.