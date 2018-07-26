play
pause
  • $ 63.08 ↑
  • € 73.75 ↑

В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери

18:35, 26 июля, 2018
Анна Торхова
18:35, 26 июля, 2018
Анна Торхова
226
0
#дети\n#Пермский край\n#Россия\n#уголовное дело\n#дочь\n#убийство
Фото: pixabay.com
226
0

Женщину обвинили в убийстве.

Краснокамск. Пермский край. В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери. Как пишет «Интерфакс», женщину обвинили в убийстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью»).

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии и вызвала медиков. Врачи констатировали смерть. Местные СМИ писали, что 14-летнюю девочку плохо кормили.

18:35, 26 июля, 2018
Анна Торхова
226
0
#дети\n#Пермский край\n#Россия\n#уголовное дело\n#дочь\n#убийство

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
13076

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

9018
17:25, 19 июля, 2018

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

8426
13:50, 23 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

8156
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

7198
18:18, 20 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
2740

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2556
11:38, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

2513
14:00, 21 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2327
16:42, 23 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

2200
17:25, 20 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
26005

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2614
14:37, 22 июля, 2018

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2437
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2237
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2225
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: благоустройство набережной в Ижевске и подросток на рельсах

«КОМОС ГРУПП» на Гербере 2018 в Москве

Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске

25 июля, 2018