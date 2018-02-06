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      Дело о гибели детей на Сямозере в Карелии передали в суд

      11:24, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:24, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      256
      0
      #дети\n#Карелия\n#шторм\n#уголовное дело\n#халатность\n#суд\n#гибель детей\n#Генпрокуратура
      Фото: vk.com
      256
      0

      Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против шестерых обвиняемых.  

      Москва. Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о гибели детей на Сямозере в Карелии. Ведомство утвердило обвинительное заключение против шестерых обвиняемых, говорится на официальном сайте структуры.  

      Согласно материалам дела, директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова, начальник оздоровительного лагеря Вадим Виноградов и два инструктора - Валерий Круподерщиков и Павел Ильин – не обеспечили безопасность здоровья и жизни детей во время отдыха.  

      С 17 по 18 июня 2016 года они отправились вместе с подростками в водный поход на неисправных лодках. При этом школьникам не выдали спасательные жилеты, а сотрудники лагеря не обладали навыками управления плавсредствами и поведения в экстремальной ситуации. В результате это повлекло гибель 14 детей во время шторма на Сямозере.

      Кроме того, гособвинение посчитало, что руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович знали о нарушениях в лагере, однако в июне 2016 года составили заключение о том, что учреждение соответствует всем нормам законодательства.  

      В связи с этим фигуранты дела обвиняются по статьям «Халатность», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Оставление в опасности». Согласно законодательству, им грозит от трех до семи лет лишения свободы.  

      Отмечается, что рассматривать дело будут в Пряжинском районном суде. Весной 2017 года стало известно, что СК России завершил расследование трагедии. В мае потерпевших и их законных представителей ознакомили с материалами уголовного дела.  

      11:24, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      256
      0
      #дети\n#Карелия\n#шторм\n#уголовное дело\n#халатность\n#суд\n#гибель детей\n#Генпрокуратура

       

       

       

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