Аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали

США внесли чеченского лидера в «список Магнитского».

Грозный. Чечня. Аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали. Об этом пишет Взгляд.

При попытке зайти на страницу Кадырова в Instagram, пользователи видят лишь запись администрации соцсети «К сожалению, данная Страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена». Аналогичная запись встречает и читателей чеченского лидера в Facebook.

В среду стало известно, что США внесли Кадырова в «список Магнитского».

Сам Кадыров заявил, что США не могут ему простить борьбу с террористами, подкормленными американскими спецслужбами, и поэтому внесли его в «список Магнитского».