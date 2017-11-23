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      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:00, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      325
      0
      #оружие\n#охота\n#животные\n#полиция\n#природа\n#курьезы\n#медведи
      Фото: pixabay.com
      325
      0

      «Вепрь» и «Иж» хранились в мешке из-под рыбы.  

      Усть-Илимск. Иркутская область. Охотник-промысловик в Иркутской области недоглядел за своим оружием. По словам сибиряка, оно стало «добычей» медведя, забравшегося в зимовье. О проводимой в связи с инцидентом проверке сообщается на сайте МВД по региону. 

      Как рассказал охотник, 16 ноября он заметил медведя, который хозяйничал у него в зимовье. Мужчина решил переждать «налет» в лесу. Когда же он вернулся в избушку, то не досчитался мешка из-под рыбы, в котором лежало оружие. 

      Одно из ружей со следами зубов и когтей зверя он вскоре нашел недалеко от строения. Еще два – «Вепрь» и «Иж» - отыскать не удалось.   

      В дежурную часть охотник обратился только 22 ноября. Сотрудники полиции детально обследовали зимовье и прилегающую тайгу. Однако и они не нашли пропавшие стволы. 

      За нарушение правил хранения оружия охотнику грозит административная ответственность.

      17:00, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      325
      0
      #оружие\n#охота\n#животные\n#полиция\n#природа\n#курьезы\n#медведи

       

       

       

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