В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

«Вепрь» и «Иж» хранились в мешке из-под рыбы.

Усть-Илимск. Иркутская область. Охотник-промысловик в Иркутской области недоглядел за своим оружием. По словам сибиряка, оно стало «добычей» медведя, забравшегося в зимовье. О проводимой в связи с инцидентом проверке сообщается на сайте МВД по региону.

Как рассказал охотник, 16 ноября он заметил медведя, который хозяйничал у него в зимовье. Мужчина решил переждать «налет» в лесу. Когда же он вернулся в избушку, то не досчитался мешка из-под рыбы, в котором лежало оружие.

Одно из ружей со следами зубов и когтей зверя он вскоре нашел недалеко от строения. Еще два – «Вепрь» и «Иж» - отыскать не удалось.

В дежурную часть охотник обратился только 22 ноября. Сотрудники полиции детально обследовали зимовье и прилегающую тайгу. Однако и они не нашли пропавшие стволы.

За нарушение правил хранения оружия охотнику грозит административная ответственность.