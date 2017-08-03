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      В Северной Осетии туристов покалечило камнепадом

      14:25, 03 августа, 2017
      Новичок
      14:25, 03 августа, 2017
      Новичок
      193
      0
      #МЧС\n#травматизм\n#туристы\n#горы\n#Одесса\n#поход\n#Северная Осетия
      Фото: pixabay.com
      193
      0

      На помощь пострадавшим отправились спасатели.

      Владикавказ. Северная Осетия – Алания. Группа туристов попала под камнепад в горах Северной Осетии. Информация об инциденте поступила спасателям рано утром в четверг, 3 августа.  

      Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по республике, ЧП произошло на перевале Доппах в Дигорском районе Алании. Двое туристов из Одессы оказались под завалом. Другие участники группы вытащили товарищей из-под камней, но у пострадавших были обнаружены травмы, исключающие возможность передвигаться самостоятельно.    

      Всего в группе было 7 человек. На помощь одесситам отправлен спасотряд МЧС из 7 человек.  

      Также группа из 5 спасателей Северной Осетии отправились сегодня к вершине Казбек, где погиб 36-летний альпинист из Карачаево-Черкесской республики.

      14:25, 03 августа, 2017
      Новичок
      193
      0
      #МЧС\n#травматизм\n#туристы\n#горы\n#Одесса\n#поход\n#Северная Осетия

       

       

       

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