В Северной Осетии туристов покалечило камнепадом

На помощь пострадавшим отправились спасатели.

Владикавказ. Северная Осетия – Алания. Группа туристов попала под камнепад в горах Северной Осетии. Информация об инциденте поступила спасателям рано утром в четверг, 3 августа.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по республике, ЧП произошло на перевале Доппах в Дигорском районе Алании. Двое туристов из Одессы оказались под завалом. Другие участники группы вытащили товарищей из-под камней, но у пострадавших были обнаружены травмы, исключающие возможность передвигаться самостоятельно.

Всего в группе было 7 человек. На помощь одесситам отправлен спасотряд МЧС из 7 человек.

Также группа из 5 спасателей Северной Осетии отправились сегодня к вершине Казбек, где погиб 36-летний альпинист из Карачаево-Черкесской республики.