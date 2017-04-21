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      На пятилетнего ребенка в Орске упала бетонная плита

      16:45, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:45, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      239
      0
      #Оренбургская область\n#ребенок\n#происшествие\n#Орск\n#пострадавший ребенок
      Фото: orsk.ru
      239
      0

      Мальчик получил тяжелую травму головы.

      Орск. Оренбургская область. На 5-летнего мальчика упала бетонная плита на улице Тагильской в Орске. В результате падения панели ограждения мусорных контейнеров ребенок получил тяжелую травму головы, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области.

      Ребенка госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

      Происшествие случилось вечером в четверг, 20 апреля.

      Проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются лица, несущие ответственность за содержание придомовой территории. 

      16:45, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      239
      0
      #Оренбургская область\n#ребенок\n#происшествие\n#Орск\n#пострадавший ребенок
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