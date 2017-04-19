В Свердловской области 4-летний мальчик погиб из-за замыкания электронных часов

Его бабушка получила ранения.

Туринск. Свердловская область. В квартире одного из домов по улице Железнодорожная в Туринске произошел пожар, унесший жизнь 4-летнего мальчика. Сообщение о происшествии поступило 18 апреля в 15:54 по местному времени, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области.

К ликвидации пламени привлекли 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар полностью потушили в 16:11 по местному времени.

По данным «ФедералПресс», предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электронных часов, которые были подключены к электросети. В квартире на момент инцидента находился 4-летний мальчик и его бабушка.

Спасатели эвакуировали пострадавших и доставили в больницу. Мальчик в медучреждении скончался.

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели ребенка. Точную причину смерти мальчика установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, причину пожара – по итогам пожарно-технической экспертизы.