Умерла впавшая в кому после укола лидокаина омская школьница

Возбуждено уголовное дело.

Омск. Десятилетняя девочка из Омска, впавшая в кому после инъекции лидокаина, умерла. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

По данным REGNUM, пациентку госпитализировали в городскую больницу №3 с почечной недостаточностью. У ребенка диагностировали пневноминию. 30 марта во время лечения в нефрологическом отделении девочка после укола лидокаина впала в кому из-за начавшейся сильной аллергической реакции. По данным следствия, врачи не проверили наличие аллергии у школьницы.

«Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался», — сообщила пресс-служба следственных органов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.