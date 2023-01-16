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На чистую воду: «ВКонтакте» создаст сервис по борьбе с фото- и видеофейками

15:57, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На чистую воду: «ВКонтакте» создаст сервис по борьбе с фото- и видеофейками
15:57, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
284
0
#Hi-Tech\n#Россия\n#фотошоп\n#фотографии\n#видео\n#соцсети\n#ВКонтакте\n#подделки
Фото: pxhere.com
284
0

Такая функция появится в соцсети в течение ближайшего полугодия.

Москва. «ВКонтакте» поможет своим пользователям распознавать поддельные видеоролики и снимки. Специальный сервис появится в функционале соцсети в течение полугода, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали, что служба «Антифейк» будет проверять загруженные на платформу фотографии или видео на наличие любых манипуляций, проведенных цифровым способом. В частности, это позволит выявлять дипфейки, созданные путем замены изображения лица человека на видео.

Отмечается также, что к 2030 году в России планируется разработать не менее 5 систем для распознавания видеофейков. На эти цели будут выделены государственные гранты. Системы должны вылавливать не менее 70% фейков уже к 2025 году, отмечает издание.

15:57, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
284
0
#Hi-Tech\n#Россия\n#фотошоп\n#фотографии\n#видео\n#соцсети\n#ВКонтакте\n#подделки